Wie is verantwoordelijk voor serie brandstichtingen Gorinchem?

BR1715_branden03 BR1715_branden02 BR1715_branden05 BR1715_branden04 BR1715_branden01

De brandweer in Gorinchem moest in december 2016 alles uit de kast halen om hoogbejaarde mensen te redden uit een brandende woning. De brand blijkt aangestoken en dat is niet de enige brandstichting hier…