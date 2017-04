Autoinbraak Da Costastraat Rotterdam

BR1715_auto_inbraak03 BR1715_auto_inbraak04 BR1715_auto_inbraak01 BR1715_auto_inbraak06 BR1715_auto_inbraak02

In deze zaak hebben we beelden van de verdachten. De vraag is natuurlijk wie ze kent. Maar laat deze zaak ook een waarschuwing zijn. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto.