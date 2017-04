Vergeten Verhalen: wijkraden en deelgemeenten

presentatie Betwist Bestuur

Rotterdam is de eerste stad in Nederland die wijkraden instelt. Dat gebeurt al in 1947. Gebieden die eerder een zelfstandige gemeente zijn geweest, krijgen zo'n wijkraad. Jaren later is Rotterdam ook de eerste met het invoeren van deelgemeenten. Die worden in 1973 ingevoerd.

Doel van de wijkraden en deelgemeenten is om burgers meer invloed en zeggenschap te geven over hun directe omgeving. Tegenstanders van deze 'burgerparticipatie' vinden dat maar een beperkt aantal actieve burgers meedoet. Er is altijd discussie geweest over de bevoegdheden van de deelgemeenten. 'Betwist bestuur' is de titel van een boek dat de geschiedenis van wijkraden en deelgemeenten in Rotterdam in kaart brengt. Sjef van der Poel heeft de periode tussen 1947 en 2014 onderzocht en geanalyseerd. René Spork van het Stadsarchief Rotterdam: "De hele geschiedenis van wijkraden en deelgemeenten reflecteert eigenlijk een zoektocht van het gemeentebestuur om burgerparticipatie te bevorderen. Daar zijn de meningen altijd verdeeld over geweest. Sjef van der Poel heeft onderzoek gedaan naar wat de besluitvorming op de Coolsingel is geweest en hoe de burgers het ervaren". Foto: burgemeester Aboutaleb presenteert Betwist Bestuur, fotograaf: Tommy Ventevogel