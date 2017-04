VVD wil meer informatie over sluiting Maastunnel

De gebruikers van de Maastunnel in Rotterdam moeten zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de afsluiting van de tunnel. De VVD in Rotterdam gaat de wethouder vragen om de automobilisten via kentekenregistratie een brief te sturen.

VVD-raadslid Jan Willem Verheij maakt zich zorgen over de aanstaande afsluiting van de noord-zuidbuis van de tunnel. Vanaf 3 juli gaat de tunnel voor ruim twee jaar dicht. "Iedere dag maken dertigduizend automobilisten gebruik van deze noord-zuidverbinding. Het is belangrijk dat zij ruim van tevoren kunnen nadenken over alternatieve mogelijkheden."

Verkeersinfarcten

De Maastunnel moest de afgelopen jaren wel vaker dicht voor onderhoud, en dat leidde, zeker in de eerste dagen, vaak tot ware verkeersinfarcten in de stad. De gemeente heeft al een website www.maastunnel.nl gemaakt, met onder andere alternatieve routes.

Maar de echte campagne wordt bewust pas eind april gestart. "Als je mensen te vroeg informeert, schuiven ze het probleem voor zich uit", zegt Hugo de Bruijne van de gemeente Rotterdam.

Wel zijn via werkgeversorganisatie VNO-NCW al een jaar geleden de werkgevers in de stad geinformeerd. In de Alliantie Maastunnel doet bijvoorbeeld het Erasmuc MC al zoveel mogelijk om personeel, bezoekers en leveranciers alternatieven te bieden als de tunnel straks sluit.

"Werkgevers werken graag mee aan het bedenken van oplossingen", zegt Monique Verhoef, mobiliteitsmakelaar bij VNO-NCW. "Maar de timing is belangrijk. Toen we vorig jaar een bijeenkomst organiseerden, was de belangstelling minimaal."

Kentekenregistratie

VVD-raadslid Verheij gaat de wethouder vragen om via kentekenregistratie de gebruikers van de tunnel een brief te sturen. "Zeker nu ook de Coolsingel op de schop gaat, is de kans om opstoppingen in de stad groot. We moeten zo snel mogelijk beginnen met de informatieverstrekking, en daarmee doorgaan tot de tunnel weer open is."