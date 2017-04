Overval op tankstation Gorinchem; één aanhouding

Foto: Google Streetview

In Gorinchem is donderdag aan het einde van de middag een tankstation overvallen. Er is een verdachte opgepakt.

De man kwam rond 18:00 uur het tankstation aan de Van Hogendorpweg binnen. Volgens de politie had de man een masker op. Hij bedreigde de medewerker met een vuurwapen. Korte tijd later heeft de politie een verdachte aangehouden die aan het signalement van de overvaller voldeed. Er wordt nu onderzocht of de man iets met de overval te maken heeft. Eerder op de dag was er ook al een overval in Sliedrecht. Daar ging de overvaller ervandoor. Of het nu om dezelfde man gaat is niet duidelijk.