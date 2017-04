Thorsdottir en Deurloo bereiken finale EK

Het Europees kampioenschap turnen is in volle gang. Voor de Ridderkerker Bart Deurloo en de Rotterdamse Eythora Thorsdottir lonkt nog eremetaal. Anthony van Assche van O&O uit Zwijndrecht kwam niet verder dan de kwalificatie in Cluj.

Deurloo scoorde 13,866 punten op de balk. Dit was voldoende voor de zevende plek. Een plaats bij de bovenste acht was voldoende om te kwalificeren. In de kwalificatie voor de meerkamp eindigde Deurloo twaalfde. Als het aan hem ligt, pakt hij morgen zijn eerste medaille op een EK: "je weet nooit hoe een dag loopt maar als het gewoon gaat en ik mijn oefening uit kan turnen, moet een podiumplek zeker kunnen."

Voor Thorsdottir was een score van 14.233 goed voor een tweede plek achter Sanne Wevers op de balk. Ook is ze nog in de race voor een een plaats in de finale van de meerkamp.

Thorsdottir heeft niet veel tijd om te herstellen. Mocht ze de finale van de meerkamp halen, wordt die vrijdag al geturnd. Ook de mannenfinale meerkamp is vrijdag. De finale op rekstok is zondag.