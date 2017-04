Picasso-tekeningen in Rotterdam onder de hamer

Veiling

Om een echte Picasso in huis te krijgen hoef je niet naar Parijs, Londen of New York. Je kunt er ook eentje op de kop tikken in Rotterdam. Op donderdag 18 mei veilt Vendu Notarishuis in Rotterdam meerdere tekeningen van de wereldberoemde Spaanse kunstenaar.

Verwacht alleen geen grote kunstwerken. Het gaat om kleine tekeningetjes die Picasso maakte op de rand van een krant. Picasso maakt de tekeningen toen hij als journalist verslag deed van de burgeroorlog in Spanje in de jaren dertig. Een van de tekeningen is gemaakt een dag na het bombardement op de Spaanse plaats Guernica in 1937. Dat drama leidde tot een van zijn beroemdste schilderijen, het gelijknamige doek van 3,49 meter hoog en 7,76 meter breed. Krabbeltjes

De vier tekeningen zijn aangeleverd door een particulier. Een van de vier tekeningen is niet meer dan een ingekleurd poppetje dat Stalin moet voorstellen. De tekeningen moeten volgens het veilinghuis tussen de duizend en vierduizend euro per stuk opleveren.