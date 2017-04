'Jarige' Simpsons in Rotterdams museum

Wolter Braamhorst

De Amerikaanse tekenfilmserie The Simpsons bestaat dertig jaar. Het stripmuseum in Rotterdam is dankzij conservator en tekenfilmkenner Wolter Braamhorst in het bezit van een aantal originele schetsen.

Het typisch Amerikaanse gezin, wonend in Springfield, bestaat uit vader Homer, moeder Marge en kinderen Bart, Lisa en baby Margaret. "Het begint allemaal met een schets. Elke aflevering moet plaatje voor plaatje worden uitgetekend. En dat dertig jaar lang. Tegenwoordig gebeurt dat animeren een stuk sneller door gebruik te maken van computers." Aldus Braamhorst. Het Stripmuseum in Rotterdam heeft het originele script van de aflevering 'Half Decent Proposal' in een van hun vitrines liggen. "Dat is heel bijzonder. Ik had jaren geleden contact met de mensen die aan deze serie werken. Op deze manier kon ik een aantal originele tekeningen en een script aankopen." Voorspellende gaven

In oude afleveringen wordt Donald Trump als president van de Verenigde Staten afgebeeld. Daarmee lijken ze de toekomst hebben voorspeld. Maar het blijft niet alleen bij deze profetie. In oude afleveringen wordt Donald Trump als president van de Verenigde Staten afgebeeld. Daarmee lijken ze de toekomst hebben voorspeld. Maar het blijft niet alleen bij deze profetie. "Als je online gaat zoeken zijn er meer zaken voorspeld in verschillende afleveringen. The Simpsons hebben in de afgelopen dertig jaar een soort profetische waarde hebben gehad." Braamhorst hoopt dat de serie nog lang blijft bestaan. "Ik hoop dat ze nog lang doorgaan, maar als ze ooit stoppen, komen ze wellicht, net als bijvoorbeeld the Pink Panther, terug in een andere vorm."