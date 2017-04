Zeldzaam dwerghertje geboren in Blijdorp

Foto: Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Balabac-kantsjil geboren, een mini-hertje. Het is het eerste kleintje van het nieuw stelletje dat vier jaar geleden in de Diergaarde kwam wonen..

"De beestjes hebben het hier duidelijk erg naar hun zin in het Aziëhuis", zegt een woordvoerder van de Diergaarde. De dwerghertjes danken hun naam aan het Filippijnse eiland Balabac, waar ze voorkomen. Daar zijn ze erg zeldzaam, door de jacht. Er bestaan in totaal tien soorten kantjils, die allemaal leven op de Filippijnen. De diertjes worden niet langer dan 45 centimeter. Een paar jaar geleden werd in Blijdorp al een keer eerder een Balabac-kantsjil geboren, maar dat was bij een ander koppeltje.