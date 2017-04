Schuurdiscussie kost Giessenlandse wethouder de kop

Wethouder Teus van Houwelingen van de gemeente Giessenlanden dient zijn ontslag in. Hij doet dat nadat donderdag een grote meerderheid van de gemeenteraad om zijn vertrek had gevraagd.

Van Houwelingen was hoofdrolspeler in een zaak rondom de uitbreiding van het bedrijf van zijn buurman. De wethouder was tegen de komst van een grote schuur naast zijn huis.

Van Houwelingen moest als wethouder over de bouwvergunning beslissen, maar omdat dit gevaar van belangenverstrengeling zou kunnen opleveren, gaf het college met instemming van Van Houwelingen de zaak in handen van collega-wethouder Harmen Akkerman (SGP). Die besliste dat de schuur er mocht komen.

'Onwerkbare situatie'

Maar volgens Van Houwelingen was de vergunningsaanvraag niet juist behandeld. Hij diende daarop protest in. Ook een onafhankelijke partij stelde vast dat de vergunning terecht is verleend. Dit tot woede van Van Houwelingen.

Volgens burgemeester Ten Kate van Giessenlande is door de houding van Van Houwelingen een onwerkbare situatie binnen het college ontstaan. Daarop heeft hij aan de gemeenteraad gevraagd een oordeel te vellen.

In een motie van het CDA die donderdagavond met ruime meerderheid werd aangenomen, wordt de wethouder opgeroepen om ontslag te nemen.

Van Houwelingen was donderdagavond niet bij de raadsvergadering aanwezig. Hij gaat nu een ontslagbrief schrijven, heeft hij aan RTV Rijnmond laten weten.