Chemours investeert 'miljoenen' in afvang GenX

Chemiefabriek Chemours gaat 'enkele miljoenen euro’s' investeren in een proefinstallatie om de lozing van stoffen in de Merwede die worden gebruikt bij de zogeheten GenX-technologie in Dordrecht te verminderen.

Chemours wil de proefinstallatie deze zomer al kunnen gebruiken, laat het bedrijf donderdagavond weten. Eind dit jaar moeten de resultaten van de proef bekend zijn. Chemours is een afsplitsing van DuPont dat eerder in opspraak raakte door het gebruik van het giftige C8, officieel perfluoroctaanzuur. Die stof werd gebruikt bij de productie van teflon. GenX is daar sinds 2013 de vervanging van. Vergunning

De provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen en kondigde in december aan dat het de voorwaarden in de vergunning van het bedrijf gaat aanscherpen om de lozingen te verminderen. Eerder deze week liet de gemeenteraad van Dordrecht weten dat er een einde moet komen aan de lozing van GenX in de rivier. Ook Rijkswaterstaat wil een vermindering van het gelooste GenX. Vrijdag wordt er meer duidelijk over de vergunning. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht de stoffen die Chemours gebruikt, maar kon in een voorlopige conclusie alleen aangeven dat die naar verwachting geen risico opleveren voor de volksgezondheid. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) laat daarom nader onderzoek doen.