Guidetti schakelt Boëtius en Buffel uit

Jean-Paul Boëtius in zijn Feyenoord-periode

Jean-Paul Boëtius en Thomas Buffel zijn er met RC Genk niet in geslaagd om de halve finales te bereiken van de Europa League. De oud-Feyenoorders kwamen op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Celta de Vigo, de ploeg van John Guidetti. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 3-2.

Buffel startte in de basis bij Genk, Boëtius moest op de bank plaatsnemen van trainer Albert Stuivenberg. Hij viel twintig minuten voor tijd wel in, maar kon zijn elftal niet aan de broodnodige winnende treffer helpen. Bij Celta de Vigo moest Guidetti vlak voor rust geblesseerd afhaken. Op dat moment stond het nog 0-0. Na rust scoorden Pione Pisto (Celta de Vigo) en Leandro Trossard (Genk). Ajax bereikte de laatste vier door na verlenging Schalke 04 te verslaan met 3-2. Nick Viergever, oud-Spartaan, had met een treffer een belangrijk aandeel. Hij maakte de 3-1. Na negentig minuten was de stand 2-0, in de Arena ook de eindstand. Schalke 04 zat na de 3-0 - en met een man meer - op rozen, maar Ajax rechtte alsnog de rug. De halve finales worden op 4 mei en 11 mei afgewerkt.