186 jaar ervaring op de ambulance uitgezwaaid

De ambulancedienst Zuid Holland Zuid is flink wat ervaring armer. Donderdagavond werd afscheid genomen van zes ambulancebroeders die bij elkaar 186 jaar op de ambulance werkten. Het zestal gaat met pensioen.

Nico Rijntjes, Peter Aarts, Henri Stok, Hans Stout, Henk Westbroek en Piet Schild werkten in de afgelopen jaren in verschillende hoedanigheden voor de ambulancedienst. De een als verpleegkundige op de ambulance, de ander als chauffeur en weer een andere zat als verpleegkundige in de traumahelikopter, of de Lifeliner zoals de kenmerkende felgele helikopter officieel heet.

Door de jaren heen deden ze allemaal veel ervaringen op, maar de meeste indruk maakten de incidenten waarbij kinderen waren betrokken. Toch werd op de receptie donderdagavond vooral ook stil gestaan bij de vele mooie kanten van het vak.