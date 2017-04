Chemours moet uitstoot GenX fors beperken

Chemours moet de uitstoot van de omstreden stof GenX fors beperken. Dat heeft de provincie Zuid-Holland vastgelegd in de nieuwe vergunning voor het Dordtse chemiebedrijf. Nu mag het bedrijf nog 6400 kilo per jaar op de rivier lozen, dat wordt maximaal 2035 kilo.

Gedeputeerde Vermeulen, namens de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de vergunning van het Dordtse chemiebedrijf, zegt dat met deze hoeveelheid de veiligheid van het drinkwater in de regio gegarandeerd is.

"Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ons aangeraden om nog maar 2035 kilo te vergunnen. Liefst zouden ook wij terug gaan naar nul, maar dat is juridisch niet houdbaar. Daarvoor moet eerst op landelijk en Europees niveau het nodige geregeld worden."

Noodklok

Nu is het wettelijk nog zo dat een stof pas verboden kan worden als aangetoond is dat die niet deugt. "Er lopen nog allerlei onderzoeken en hangende de uitkomst daarvan kunnen we het bedrijf dus niet verbieden om GenX te gebruiken."

Eind januari luidde drinkwaterbedrijf Oasen de noodklok, omdat het de stof erg moeilijk uit het rivierwater kan filteren. In het kraanwater van Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en andere gemeentes zijn restanten van GenX aangetroffen.

Roodgloeiend

Zowel Oasen als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben eind januari al benadrukt dat het drinkwater absoluut veilig is. "We hebben het over 0,02 microgram", zegt Joost van Luijt van Oasen. "En dat zit ver onder de veilige grenswaarde. Wij hebben dat signaal gegeven met het oog op de toekomst."

Na publicaties van landelijke media ontstond de afgelopen dagen veel onrust. "Hier heeft de telefoon ook roodgloeiend gestaan", zegt Van Luijt. "Klanten vroegen zich af of ze het water uit de kraan nog konden drinken. Nou, dat kan dus."

Rekening

"Wij waren bang dat als er grote hoeveelheden GenX in de rivier terecht blijven komen, we miljoenen euro's moeten investeren in de zuivering. Die rekening gaat dan naar de klant en dat wil niemand. Of de nieuwe hoeveelheid dat probleem niet geeft? Dat gaan we bezien."

Het RIVM bevestigt nogmaals, dat het drinkwater van Oasen veilig is. "Er geldt een veilige gezondheidsnorm die bepaalt dat er hooguit 0,15 microgram reststoffen GenX in een liter water mogen zitten. Daar blijft Oasen ruimschoots onder", zegt Harold Wychgel.

Proef

Chemours zegt nog niet op de nieuwe vergunningseisen te kunnen reageren, maar laat weten dat nog deze zomer een proef genomen wordt met een installatie die zorgt voor veel minder uitstoot van GenX.

De kans dat het bedrijf de nieuwe vergunning juridisch zal aanvechten, lijkt daardoor niet groot. "We hebben de uitstoot sinds 2013 al gehalveerd", zegt Jeroen Bruning van Chemours. "En we investeren echt veel in het verder terugdringen van onze emissies."

Lucht

Formeel spreekt de vergunningstekst niet over GenX, maar over twee deelstoffen daarvan; FRD903 en E1. Ook de uitstoot naar de lucht is in de vergunning teruggebracht. Voor E1 van 1200 naar 450 kilo per jaar en voor FRD903 van 640 naar 450 kilo.