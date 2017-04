Brand in timmerbedrijf Papendrecht

In een timmerbedrijf in Papendrecht heeft vrijdagochtend een uitslaande brand gewoed. De brand ontstond rond 08.00 uur door nog onbekende oorzaak in het bedrijf aan de Kraaihoek.

De brandweer gaf bewoners van omliggende woningen die zich in de rook bevonden korte tijd het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer ging met onder meer een hoogwerker ter plaatse en had de brand om 08.55 uur geblust. Het pand is grotendeels verloren gegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.