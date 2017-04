Drugstoerist opgepakt in Delfshaven

De politie heeft in Rotterdam-Delfshaven een drugstoerist uit België opgepakt. De 24-jarige man zat als passagier in een auto en rende weg toen de bestuurder op de Rochussenstraat tot stoppen was gedwongen door een motoragent.

Ver kwam hij niet, want op de Zwaerdecroonstraat kon de motoragent hem aanhouden. Tijdens de korte achtervolging had de man een pakketje met drugs weggegooid. Agenten hebben de cocaïne in beslag genomen. De aanhouding vond plaats tijdens een dynamische verkeerscontrole waarbij een groepje agenten op wisselende locaties in Delfshaven weggebruikers aan de kant zette. In het gebied mag preventief gefouilleerd worden, wat als resultaat negen in beslaggenomen messen en slaghout opleverde.