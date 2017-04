Een gloednieuwe foodtruck dankzij donaties

Ati en Cock waren alles kwijt nadat in de nacht van 15 op 16 februari hun foodtruck in brand werd gestoken. Dankzij een crowdfundingscampagne heeft het stel inmiddels een nieuwe, ietwat ironische truck voor hun Argentijnse grillworstjes gevonden: een oude commandowagen van de Oostenrijkse brandweer.

De eerste crowdfundingscampagne was een initiatief van het Argentijnse restaurant Gaucho's aan de Plas en leverde negenduizend euro op.

Bij de tweede campagne konden mensen een investering doen als donatie. "Daar moeten we wel iets voor terug doen", zegt Cock. "We zijn tot eind november geboekt voor tuinfeestjes, groepsdiners en proeverijen."

Het Schiedamse stel heeft ook geleerd van hun fouten: de truck staat nu in een binnenstalling en is ook verzekerd. Op 26 april staan ze met Koningsnacht in Zwolle.