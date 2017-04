Nominaties Pim Fortuynprijs zijn bekend

De genomineerden van de Pim Fortuynprijs zijn bekend. Het zijn Geenstijl.nl, Ebru Umar en Machteld Zee. Jurylid Joost Eerdmans maakte vrijdag de namen bekend.

De Pim Fortuynprijs is bedoeld voor mensen die taboedoorbrekend zijn en in heldere taal stelling nemen. De award is bedacht door mensen uit de omgeving van Fortuyn.

De onderscheiding wordt uitgereikt op 6 mei, de sterfdag van Pim Fortuyn. De prijs bestaat sinds 2015. Vorige winnaars zijn Afshin Ellian en Leon de Winter.

De winnaar ontvangt een wisselbokaal en een replica van een beeld van Fortuyn.