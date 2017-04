Mikos Gouka te gast in FC Rijnmond

AD-journalist Mikos Gouka schuift vrijdagmiddag aan in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. Met de Feyenoord-watcher kijken we vooruit naar het duel van dit weekend tussen Feyenoord en Vitesse.

In de beker ging Feyenoord nog onderuit in Arnhem, maar toen moest Van Bronckhorst het wel doen zonder El Ahmadi en Vilhena. Wat denkt Gouka over de kansen komende zondag?

Verder is er ook aandacht voor twee cruciale duels onderin de eredivisie: Sparta - ADO Den Haag en NEC - Excelsior. En zie je een reportage over FC Dordrecht, waar deze week heel veel dingen anders gaan dan normaal, vanwege het uitduel bij Achilles '29 in de strijd tegen degradatie.

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17:20 en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook verschijnt de uitzending op deze website.