Neptunus begint competitie met nederlaag

Curaçao Neptunus is na een vrij eerste weekend met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse. In de herhaling van de Holland Series van vorig jaar verloor Neptunus met 5-1 van L&D Amsterdam Pirates.

Aan slag was Neptunus een stuk productiever met negen tegenover vier honkslagen, maar toch bleven de punten in Amsterdam. Startend pitcher Rob Cordemans (42 jaar, uit Schiedam) hield Neptunus vijf innings lang puntloos. Ondertussen bracht oud-Neptuniaan Kalian Sams L&D Amsterdam Pirates op voorsprong toen hij de tweede inning opende met een solohomerun op het pitchen van Diegomar Markwell. Een inning later verdubbelde Max Clarijs (stootslag-honkslag) de voorsprong na twee wilde worpen en een opofferingsslag van Zerzinho Croes.

Die voorsprong gaf de thuisploeg niet meer uit handen. Drie runs, waarvan twee gescoord op een honkslag van Danny Rombley, brachten L&D Amsterdam Pirates in de zesde inning op 5-0. Bij de Rotterdammers maakte de Amerikaan Gregory Muller (1 uit 3) zijn debuut in de hoofdklasse. De aangewezen slagman sloeg in de zevende inning het enige punt voor Neptunus over de thuisplaat en bepaalde daarmee de eindstand op 5-1. Voor Neptunus maakte ook korte stop Den Seelbach officieel zijn debuut in de hoofdklasse.