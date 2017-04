Sporten en spijkerpoepen tijdens vijfde Koningsspelen

Dansen, zingen en springen vrijdagochtend tijdens de Koningsspelen op basisschool De Wijngaard in Hendrik-Ido-Ambacht. Net als ruim een miljoen andere leerlingen doen ook de kinderen van De Wijngaard mee aan de vijfde editie.

De dag begon met een gezond Koningsontbijt gevolgd door de Koningssportdag met allerlei sportieve activiteiten, zoals het oud-Hollandse spel spijkerpoepen.

Terwijl in andere delen van Nederland steeds meer scholen meedoen, loopt het aantal deelnemende scholen in de regio Rotterdam juist terug. Mogelijk komt dat omdat de Koningsspelen vrij snel op de Paasviering volgen.

"Het is inderdaad veel om twee keer in twee weken zoiets te organiseren", zegt juf Esther van groep 4. "Maar we hebben er toch voor gekozen om wel mee te doen omdat ze het zo leuk vinden. En om dit met elkaar als Nederland te doen, vinden we ook belangrijk."

Het evenement vindt altijd plaats op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Volgend jaar is dat op 20 april. In 2019 wordt hiervan afgeweken in verband met Goede Vrijdag. De datum wordt later bekendgemaakt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren voor deze editie op basisschool De Vijfmaster in Veghel.