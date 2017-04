Zesde verdachte rellen Turks consulaat opgepakt

Er is opnieuw een verdachte opgepakt voor de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Het gaat om een 24-jarige man uit IJmuiden. Hij meldde zich bij de politie nadat zijn foto werd vertoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De man zou iets naar een politiepaard hebben gegooid. Hij is na verhoor weer naar huis gestuurd en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Ruim een maand geleden braken rellen uit op de Westblaak toen Nederland een Turkse minister wegstuurde. Zij wilde in Rotterdam campagne voeren voor het Turkse referendum, terwijl Nederland de bijeenkomst had verboden. Boze Turken gooiden met stenen en richtten vernielingen aan. Na de ongeregeldheden riep de politie de relschoppers op om zich te melden. Foto's van veertien verdachten die zich niet aangaven werden openbaar gemaakt. Zes van hen zijn inmiddels aangehouden.