Rotterdam sluit fors meer prostitutiepanden

De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar veel meer gedaan om illegale prostitutie bij massagesalons en in woningen te beëindigen. In 59 gevallen is daartegen opgetreden, meldt burgemeester Aboutaleb vrijdag.

Dat doet Aboutaleb in het jaarverslag over de bestuurlijke maatregelen die hij heeft genomen tegen illegale activiteiten in de horeca en in woningen of bedrijfspanden.

Het aantal sluitingen en andere maatregelen tegen prostitutiepanden is ten opzichte van 2015 verviervoudigd. In dat jaar werd tegen vijftien prostitutiepanden opgetreden, maar na het verschijnen van de 'Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015' is dat aantal ingrepen flink uitgebreid.

De burgemeester trof vorig jaar 241 maatregelen in verband met illegaal gokken, illegale prostitutie, handel in drugs of het schenken van alcohol aan minderjarigen. Dat zijn er 45 meer dan in 2015.

Het merendeel van de maatregelen ging om de sluiting van 69 drugspanden, een toename van 26 ten opzichte van 2015. Die woningen lagen voornamelijk in de wijken Feijenoord (21), Charlois (11) en Delfshaven (10).

Gokken

Ook de aanpak van illegaal gokken is verstevigd. Tegen 52 horecazaken werden vorig jaar maatregelen getroffen, zoals sluiting of intrekking van de vergunning. In 2015 waren dat er nog 39. Een aantal zaken overtrad ook de drank- en horecawet. Daar werd bijvoorbeeld alcoholische dranken geschonken aan minderjarigen.

Doel van deze aanpak is volgens Aboutaleb het tegengaan van criminele netwerken, die op grote schaal illegaal gokken in de horeca mogelijk maken. Mede door één groot strafrechtelijk onderzoek naar illegaal gokken zijn vijftien horecazaken tijdelijk gesloten.