Hoogvlieter zet vraagtekens bij vervolg bomenkap

De tweede fase van de bomenkap in Hoogvliet moet beter worden begeleid om meer fouten te voorkomen. Dat zegt de Hoogvlieter die de zaak aankaartte bij de gemeente Rotterdam in een reactie op de beantwoording van raadsvragen van VVD, GroenLinks en PvdD.

‘’Die antwoorden zijn deels onvolledig of niet juist. Daarom maak ik mij zorgen,’’ zegt Jan Koopmans, die begint maart met zijn foto’s de kap in Hoogvliet aan de kaak stelde.

In de antwoorden van burgemeester en wethouders staat onder meer dat slechts 25 procent van de bomen is uitgedund. ''Dat klopt niet. Nu is het meer. Ik denk dat ze verwachten dat na fase 2 ongeveer 25 procent van het totaal is aangepakt. Althans, ik hoop dat men dat bedoelt.''

IJsvogels

Ook wordt geschreven dat er alleen verlaten nesten van vogels werden gevonden. Koopmans: ''Er zitten ijsvogels in het park. Dat is in het verleden door de deelgemeente vastgelegd.''

''In de brief staat ook dat de gevaarlijke bomen zijn weggehaald,'' vervolgt de Hoogvlieter. ''Nou, die staan nog steeds bij het tuinencomplex en het fietspad.''

Jan Koopmans is blij dat er bij de volgende werkzaamheden wel informatieborden komen te staan. ''Dat beschouw ik als een overwinning. Maar er zal beter tussen gemeente en gebiedscommissie moeten worden gecommuniceerd. Dit mag niet nog een keer misgaan.''