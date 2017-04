Brogno langer aan de kant dan verwacht

Loris Brogno

De blessure van Loris Brogno is ernstiger dan gedacht. De topscorer van Sparta raakte afgelopen zaterdag in het verloren uitduel met Roda JC (3-1) geblesseerd aan zijn enkelbanden. In eerste instantie werd gedacht dat de Belg twee weken aan de kant zou staan. Bij nader onderzoek is gebleken dat de aanvaller drie tot vier weken niet mag spelen.

Ook Paco van Moorsel mist het thuisduel tegen ADO Den Haag. De middenvelder moet later vandaag naar het ziekenhuis voor een bovenbeenblessure. De verwachting is dat Van Moorsel langdurig uit de roulatie is. De geschorste Ryan Sanusi is er zondagmiddag vanzelfsprekend ook niet bij. Ziekenboeg De ziekenboeg van Sparta zit redelijk vol. Naast Brogno en Van Moorsel mist Alex Pastoor ook spits Roland Bergkamp en verdediger Daniël Breedijk. Bergkamp komt dit seizoen niet meer in actie. Zondagmiddag speelt Sparta thuis tegen ADO Den Haag. De wedstrijd begint om 14.30. De wedstrijd is samen met Vitesse - Feyenoord live te volgen via Radio Rijnmond.