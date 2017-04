Jørgensen niet nerveus: 'Juist leuk, hier doe je het voor'

Nog drie duels, nog drie finales. Een enorm cliché, maar wel waar. Als Feyenoord drie keer wint is de eerste landstitel sinds 1999 een feit. Zondag wacht Vitesse, een hele zware kluif. "Het is spannend, het einde komt eraan. Leuker om te spelen, Vitesse wordt lastig," weet ook Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen.

De Deen, bezig aan zijn eerste seizoen in de Kuip, voelt geen extreme druk. "Het is juist leuk, hier doe je het voor als je aan een seizoen begint. De grootste druk komt van onszelf, we pushen elkaar om alles te geven."

Vitesse-uit lijkt de zwaarste tegenstander in het slot van de competitie. Na de Arnhemmers speelt Feyenoord nog tegen Excelsior en Heracles Almelo. Jørgensen kijkt zo niet. "Dit is niet de moeilijkste, dat zijn ze allemaal. Ik denk alleen niet aan de andere twee, zondag wacht Vitesse."

Er wordt al maanden gesproken over een kampioenschap. Dat merkt Jørgensen ook. Maar veel nerveuze fans komt de spits niet tegen. "Iedereen is positief. Hoopt hetzelfde. De media stoken het vuurtje een beetje op, wij moeten rustig blijven. De fans ook."

"Wij hebben alles in eigen hand. Ik kijk niet naar Ajax," besluit Jørgensen, die verwacht komend seizoen gewoon in Rotterdam te spelen. "Ja, ik blijf hier. Ik lees de geruchten ook, maar meer weet ik niet. Ik ben gelukkig bij Feyenoord, het is geen optie."