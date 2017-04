Karsdorp mogelijk zondag alweer bij selectie

Rick Karsdorp

Het gaat de goede kant op met Rick Karsdorp. De rechtsback is helemaal op de weg terug, trainde vrijdag weer mee, en zit zondag tegen Vitesse mogelijk al bij de selectie. Even werd gedacht aan einde seizoen. "Rick is geen medisch wonder, natuurlijk mankeert er wat aan zijn knie, maar de kans was groot dat het goed zou komen," zegt Giovanni van Bronckhorst tijdens zijn wekelijkse perspraatje in de Kuip.

Bilal Basacikoglu is ook op de weg terug, maar voor hem komt het duel met Vitesse duidelijk nog te vroeg. De flankaanvaller ontbreekt sowieso in Arnhem, net als de al veel langer geblesseerde Sven van Beek. Karsdorp traint zaterdag nog mee, daarna neemt Van Bronckhorst een besluit. Er wordt veel over Vitesse - Feyenoord gesproken. De ploeg van trainer Henk Fraser speelt een week na het duel met de Rotterdammers de bekerfinale. En dus verwachten veel mensen dat Vitesse niet voluit gaat zondag. Van Bronckhorst hoort die verhalen ook, maar kan daar helemaal niets mee. "Wat de tegenstander doet is ondergeschikt. Wij staan er goed voor, hebben vertrouwen. Gaan vol voor de winst, dat is het belangrijkste."