Sparta moet keihard knokken om degradatie te voorkomen. De Rotterdammers staan zestiende en het loopt de laatste weken niet. Het is onrustig, trainer Alex Pastoor staat onder druk. Sparta is toe aan rust, een zege op concurrent ADO Den Haag zondag is noodzakelijk.

"Het is minder geworden, dat zie je aan de ranglijst, en merk je ook in de spelersgroep. Daar moeten wij proberen mee om te gaan, we zitten in een moeilijke situatie. Moeten het omkeren, het mooie is dat wij alles in eigen hand hebben," zegt de ervaren David Mendes da Silva.

Een aantal weken terug keek Sparta nog naar de middenmoot, de realiteit nu is dat de promovendus tot het einde moet blijven knokken om het vege lijf te redden in de eredivisie. "Wij moeten niet uit elkaar vallen. Niet wijzen naar elkaar, dan ben je verloren. Iets meer energie, iets meer agressie. Wij zijn 31 wedstrijden onderweg, de laatste reeks was heel slecht, maar we hebben ook een goede reeks gehad."

Mendes da Silva weet hoe het voelt om te degraderen met Sparta. Dat deed hij in 2002. "Dieptepunt in mijn carrière. Ik probeer nu wel de rust te bewaken. Vertrouwen te geven aan spelers, voor velen is het nieuw. Vorig jaar werden we kampioen, nu is het zwaarder in een andere competitie. Veel verliespartijen. Dat kan ik je koppie gaan spelen."

Heel Sparta vreest voor degradatie. "Je weet wat er kan gebeuren, dat verdienen wij niet. Sparta hoort in de eredivisie, dat moeten wij nu bewijzen."