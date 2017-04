Deurloo veertiende op EK

Bart Deurloo heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de meerkampfinale. De geboren Ridderkerker eindigde op de veertiende plek.

In de loop van de middag had Deurloo nog zicht op een plaats bij de beste tien van Europa. Maar door een matige laatste oefening op de vloer was de veertiende plek het hoogst haalbare.

Deurloo heeft nog wel kans op een medaille op de rekstok. Die finale is zondag. Om 16.30 begint de meerkampfinale voor de vrouwen met de Rotterdamse Eythora Thorsdottir.