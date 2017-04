ARCHIEF RIJNMOND 16 april 2017 - Vriendschap

Afgelopen week heb ik het antwoord gekregen op een vraag die ik mezelf jaren en jaren geleden heb gesteld. En die ik ook wel eens hier op de radio heb uitgesproken.

Ooit ontmoette ik een rijke meneer, en ik vroeg me af in hoeverre ik een vriendschap met hem zou kunnen onderhouden.

Ik mocht hem meteen. Een snelle denker, vol ideeën, onderhoudend, aardige vent, met een aardige vrouw ook, geen poeha.

Maar ja, in een geslaagde vriendschap zit in het algemeen een zekere gelijkwaardigheid.

En ik had voldoende reden om aan te nemen dat hij gewend was in aanzienlijk grotere bedragen te rekenen dan ik.

Niet dat mijn vrouw en ik armlastig zijn. Maar toch.

Het geeft te denken.

Kun je vrienden zijn met iemand die twee keer zo veel verdient als jij?

Dat lijkt me nog niet zo’n probleem.

Maar met iemand die vijf keer zo veel verdient?

Tien keer?

Honderd keer?

Duizend keer?

Waar de grens ligt, zal van geval tot geval wisselen, maar er is een moment dat het ongemakkelijk wordt.

Neem bijvoorbeeld deze situatie: je gaat samen uit eten, met de respectievelijke partners erbij. Wie betaalt er dan?

Het is flauw om ervan uit te gaan dat de rekening altijd is voor degene met ‘t meeste geld. Dat wil je niet. Maar àls die eens een gebaar wil maken, houd je ‘m dan tegen?

Afgelopen week hebben mijn vrouw en ik meermalen in die situatie verkeerd. Ik ben namelijk contact blijven houden met de rijke meneer. De ‘rijke meneer’ werd ‘mijn rijke vriend’, zoals ik hem wel eens gekscherend heb genoemd.

En afgelopen week hebben mijn vrouw en ik gelogeerd bij hem en zijn vrouw.

In Rome.

Eén maand per jaar huren onze, nou ja, ‘rijke vrienden’ een huis in het centrum van Rome, en daar nodigen ze zo-af-en-aan mensen uit met wie ze graag omgaan.

Onder wie wij, dus.

Het was heel gezellig.

We kunnen het met ons vieren heel goed met elkaar vinden, we hadden ook geluk met het weer, en we hebben samen aardige dingen ondernomen.

En ergens tijdens die dagen in Rome kreeg ik het antwoord op mijn vraag van het begin.

Kun je een vriendschap onderhouden met iemand die over veel meer financiële armslag beschikt dan jij?

Dat antwoord kwam op het dakterras van het huis dat onze vrienden huren.

‘Mijn rijke vriend’ ergert zich soms wild aan het geluid van vogels die dichtbij zitten te koeren. Hij is er geloof ik wel eens zijn Romeinse bed voor uitgekomen om ze te verjagen.

Maar ja, hoe verjaag je vogels?

Hij heeft er iets op gevonden.

Ooit heeft ie voor een paar euro op straat een heel klein laserpennetje gekocht. U kent die dingen wel. Een pen met een batterijtje erin, en daar komt dan een heel dun groen lichtstraaltje uit.

Met een groter exemplaar kun je het luchtverkeer hinderen, helemaal ongevaarlijk is het ook niet, maar het pennetje dat mijn vriend liet zien, leek me tamelijk onschuldig.

Hij was erachter gekomen dat als je de lichtstraal van zo’n pennetje even heen en weer over een donker dak laat gaan, de daar aanwezige vogels opvliegen. Die lijken zo’n lichtstraaltje te ervaren als een soort stok waar ze voor moeten oppassen.

Zo’n lichtstraaltje reikt ook best ver.

Vanaf zijn Romeinse dakterras kon mijn vriend er ’s avonds laat zó mee op het dak van het fameuze Pantheon schijnen, een endje verderop.

En dat demonstreerde hij met graagte.

Ook op zo’n afstand schrokken de meeuwen en duiven ervan.

Ik zag ze in het schijnsel van de stadsverlichting massaal opfladderen.

Een wonderlijk schouwspel.

Even moest ik denken aan keizer Nero, die uitkeek over een brandend Rome.

Maar toen richtte mijn blik zich naar ons.

Ik zag ons staan op dit schaarsverlichte dakterras.

Twee mannen, in de weer met een soort zaklampje.

Twee mannen, twee jongens.

Alle grenzen vielen weg.

De grenzen van tijd, geld en maatschappelijke betekenis.

Ik en mijn vriend.

Mijn vriend en ik.

SPEELIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Carolina – Quartetto Enzo Gallo

FEYENOORD

3. Geen club als Feyenoord – Paul de Munnik

4. Mijn Feyenoord – RET chauffeurs

5. Sweet Caroline – Neil Diamond

6. Feyenoord, wat gaan we doen vandaag – Cock van der Palm

7. Daisy bell – Edward Favor

8. La donna e mobile – Luciano Pavarotti

9. Feyenoord – Jan Wander

10. Mexico – Les Humphries Singers

11. The battle of New Orleans – Jimmie Driftwood

12. ‘t Gras is nergens groener – Gerard Cox

13. Coen Moulijn – Gerard Cox

AANKONDIGINGEN

14 Americanas – Metropole Orchestra Big Band

15. Recado bossa nova – Piet Moerer & Ab den Haan

16. Mag ik nog heel even blijven hier – Thomas Acda