Ook blinde kinderen doen mee aan Koningsspelen

Er is een speciaal parcours uitgezet voor de kinderen

Ook blinde en slechtziende kinderen hebben vrijdag meegedaan aan de Koningsspelen, de sport- en speldag die Willem-Alexander in het leven riep toen hij koning werd. Zo’n vijftig leerlingen van de Visio-school konden zich in de tuin van Het Oogziekenhuis Rotterdam uitleven op spellen die aan hun visuele beperking waren aangepast.

“We gaan uit van wat ze allemaal wel kunnen en niet van wat ze niet kunnen”, legt meester Marcel Aarts uit. De kinderen deden spelletjes als speerwerpen (met een foamspeer), kegelen en zaklopen. Ook was er een vossenjacht en een luchtkussenbaan.

Jubileumjaar

Het initiatief voor deze Koningsspelen kwam van twee enthousiaste leerkrachten die de spelen eens buiten de muren van de school wilden organiseren. “Omdat het een jubileumjaar is wilden we het eens anders doen. De tuin van Het Oogziekenhuis was een logische keuze”, aldus lerares Ingrid Smit.

Vrolijke ervaring

Het ziekenhuis werkte hier graag aan mee. “Veel kinderen zijn patiënt bij Het Oogziekenhuis en komen hier in de wachtkamer en bij de arts en dat is natuurlijk spannend”, vertelt Robert Spiering van het ziekenhuis. “Nu hebben ze ook eens een leuke, vrolijke ervaring bij ons.”

De kinderen zelf zijn positief. Al vindt Danique het ook wel lastig. “Op school weet ik super goed de weg. En hier zijn heel veel op- en afstapjes.”