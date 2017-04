Sliedrecht blij met uitstootbeperking GenX

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht is blij met het besluit van de provincie Zuid-Holland om de vergunning voor het lozen van GenX door het Dordtse Chemours drastisch naar beneden bij te stellen.

Vorig jaar stelde de gemeente Sliedrecht als eerste vragen aan de provincie over de uitstoot van GenX. Volgens wethouder Visser is het positief om te zien dat de verantwoordelijke instanties nu samen optreden in het belang van de gezondheid van de omwonenden.

De provincie bepaalde vrijdag dat Chemours in Dordrecht nu nog maar 2035 kilo per jaar op de rivier mag lozen . Dat is ongeveer een derde van water er nu in de vergunning is toegestaan.

Voor Sliedrecht, dat aan de andere kant van de rivier ligt, heeft het GenX in het water geen gevolgen. Het Sliedrechtse drinkwater komt uit andere waterwinputten en bevat dus geen GenX. Ook de uitstoot via de lucht wordt beperkt, heeft de provincie besloten.

Proefinstallatie

Chemours kwam donderdagavond met het nieuws dat er een proefinstallatie gaat testen of de lozing van GenX naar het water kan worden teruggedrongen.

Bij wethouder Visser zorgt dat voor nogal wat vraagtekens. "In de krant lees ik dat Chemours in Amerika en Japan al ervaring heeft opgedaan met zo'n installatie. Dan vraag ik me af: waarom nu pas, na een week vol onrust, in Dordrecht?"