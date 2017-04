Rijnmond Staat Stil bij de Vioolmonologen

Mensen gooien van alles weg. Spullen van waarde. Een viool bijvoorbeeld. Pardon? Een viool, ja.

De Schiedamse, klassieke zangeres Annelies Prins begon met één exemplaar. Ze heeft er inmiddels veertig. Een verzameling afgedankte violen. Elk met een eigen verhaal.

Zoals daar is: de bakkerij-viool. Achtergelaten door een Duitse soldaat, die het instrument had meegenomen uit Dresden tijdens de bezetting. Waarom had hij het bij zich? Voor wie speelde hij?

Theater

Aan de hand van dit soort verhalen is een theatervoorstelling ontstaan die inmiddels twee keer is opgevoerd: de Vioolmonologen. Een voorstelling waarin Annelies Prins samen met Waldin Roes zingt en viool speelt.

Roland Vonk, zelf een verwoed verzamelaar en muzikale voddeman, vindt in haar een geestverwant. Hij spreekt Annelies thuis in Schiedam, temidden van de vele violen. Het verhaal van de eenspersoons reddingsbrigade. Een ode aan de waardevolle spullen.