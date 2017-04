Drie aanhoudingen voor woningovervallen na afspraken via datingsites

Arrestatie

De politie heeft drie arrestaties verricht voor overvallen in de Millinxstraat in Rotterdam, begin maart. De slachtoffers dachten dat ze in het huis werden opgewacht door een date, die ze hadden leren kennen via een datingsite. In de praktijk zaten daar overvallers op ze te wachten.

Op 1 maart werd een 33-jarige man uit Driebergen het slachtoffer. Hij moest onder bedreiging van een vuurwapen geld opnemen bij een pinautomaat. Een dag later was een 47-jarige man uit Rijswijk de pineut. Ook hij was via een datingsite in contact gekomen met een jonge vrouw en had met haar afgesproken in Rotterdam-Zuid. Na aankomst in dezelfde woning aan de Millinxstraat werd hij met een vuurwapen bedreigd en moest geld overmaken. Arrestaties Vrijdag werden drie mannen opgepakt in de zaak. Het gaat om een Rotterdammer van 24 jaar, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 17-jarige vrouw uit Rotterdam. Bij de doorzoeking van het huis aan de Millinxstraat vond de recherche meerdere telefoons en kleine hoeveelheden cocaïne en heroïne. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.