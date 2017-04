Travel Clinic door tekort zuinig met vaccin Hepatitis A

Er is een Europees tekort aan vaccin tegen Hepatitis A. Daarom krijgt niet iedereen een vaccin. "Maar het is wel de bedoeling om iedereen veilig op vakantie te sturen", zegt Rob van Aalsburg van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam.

Er is dit jaar veel meer vraag naar het vaccin van Hepatitis A, maar de productie van het vaccin is niet verhoogd. "Bij de huidige manier van werken zouden we in mei door de voorraad zijn", zegt Van Aalsburg. "En dat kan niet." Een verklaring voor de toename in de vraag naar het vaccin, heeft Van Aalsburg niet.

In Rotterdam kloppen per jaar zo'n 50.000 mensen aan voor vaccinaties bij de Travel Clinic en de GGD. Een deel daarvan komt voor Hepatitis A, een virus dat leverontsteking kan veroorzaken.

"Om toch zoveel mogelijk mensen te helpen, zijn de richtlijnen voor het toedienen van de vaccins nu aangepast", legt Van Aalsburg nu uit. "Mensen die meteen naar een bestemming gaan waar de ziekte heerst, krijgen het vaccin wel. Normaal komen mensen na een jaar voor een herhaling, terwijl ze eigenlijk meerdere jaren beschermd worden. In sommige gevallen verstrekken we het dan niet."

Daarnaast hoeven mensen die naar Turkije, Thailand en Zuid-Afrika gaan geen vaccin te krijgen. Het risico dat iemand de ziekte oploopt in dit land is de afgelopen jaren sterk gedaald. Tijdelijk hoeven reizigers naar deze landen geen vaccin te krijgen. Mensen die een gecombineerde Hepatitis A en B-vaccin willen, krijgen nu maar één van de twee prikken.

De verwachting is dat in het najaar het vaccin weer voldoende beschikbaar is.