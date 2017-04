De koe in Chris Natuurlijk

Koeienkunst, het wel en wee van een kraaiengezin in 's Gravendeel en natuurboeken in Chris Natuurlijk van 22 april.

Koe in de kunst

Over de koe in de kunst gaat de tentoonstelling in het Gorcums museum. Chris Natuurlijk bekijkt De koe in de kunst van de zeventiende eeuw tot nu. Van hyperrealistisch tot impressionistisch, van de koe in de wei tot de koe als model. Van vrolijke koeienkunst tot het tragische lot dat de meeste koeien treft.

Uitgevlogen

De kraai is een superintelligent beest. Arie Pieters volgt nu al een paar jaar het leven van een kraaiengezin in 's Gravendeel. Uitgevlogen, is het derde deel in een serie boekjes over de belevenissen van de kraaien. Chris Natuurlijk wandelt met de schrijver langs de oevers van de Dordtse Kil en hoort over het tragische lot van een van de jonge kraaien.

Natuurboeken

Op 22 april is het Earth Day. Boekenman Hubert van Belois bespreekt op deze Dag van de Aarde boeken waarin natuur en natuurbescherming een belangrijke rol spelen. Hier lees je welke boeken Hubert zaterdag bespreekt.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.