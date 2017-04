LIVE: Volg Achilles '29 - FC Dordrecht (20.00u)

Het is een spannende dag voor iedereen die FC Dordrecht een warm hart toedraagt. De cruciale uitwedstrijd bij Achilles '29 in de strijd tegen degradatie is live te volgen op deze website.

De club speelt vanavond misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit de clubhistorie, uit bij Achilles '29. Het gat tussen FC Dordrecht en de hekkensluiter uit Groesbeek bedraagt nog maar drie punten. Bij een nederlaag komen de clubs op gelijke hoogte, maar heeft Dordrecht nog wel een beter doelsaldo. De nummer laatst van de eerste divisie degradeert naar de tweede divisie. Wij zijn twee man sterk in Groesbeek voor dit sleutelduel. Vanaf 20:00 uur kan je via een link op deze website luisteren naar de stream, waar Rob van der Meer en Dennis Kranenburg de wedstrijd voor je volgen.