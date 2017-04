Gouka: 'Je kunt Hahn Excelsior-Feyenoord niet aandoen'

Warner Hahn zou er verstandig aan doen om niet te keepen in de wedstrijd tegen Feyenoord op 7 mei. Dat zegt Mikos Gouka in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond, waarin de Feyenoord-watcher van het AD vooruit blikt op het slot van de competitie.

"Hij zit in de groepsapp van de spelers die zich voorbereiden op een kampioensduel," legt Gouka uit. "Ze kunnen wel zeggen dat hij er uit is, maar dat is niet zo. Je kunt het hem niet aandoen om tegen Feyenoord te keepen. Volgend jaar stapt hij die kleedkamer weer in en kan hij een redding hebben gemaakt die 16 miljoen heeft gekost. Hij kan toch niet de beslissende bal in de slotfase uit de hoek tikken?"

Eerst moet Feyenoord nog spelen tegen Vitesse en een overwinning in Arnhem is ook geen zekerheid. "Feyenoord heeft daar één van zijn weinige wedstrijden verloren en heeft het in uitduels al veel lastiger dan thuis," uit Geert den Ouden zijn zorgen.

Bekijk hierboven de gehele aflevering van FC Rijnmond.