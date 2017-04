Overheid gaat jodiumtabletten uitdelen in de regio

Kerncentrale

De overheid gaat in september verder met de verspreiding van jodiumtabletten, voor het geval van een kernramp in het Belgische Doel (bij Antwerpen) of Tihange (bij Luik).

Het gaat om mensen tot 40 jaar die tot 20 kilometer van een centrale wonen. In een ring van 100 kilometer, waar de hele regio Rijnmond onder valt, geldt dit voor 0 tot 18-jarigen. Bij een kernramp komt radioactief jodium vrij. Dat wordt opgenomen door de schildklier. Door jodiumtabletten te slikken raakt de schildklier verzadigd. Op die manier kan het radioactieve jodium niet worden opgenomen. Mensen boven de 40 krijgen de tabletten niet, omdat de kans op bijwerkingen door de tabletten groter is dan de kans op schildklierkanker.