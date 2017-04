Politie schrijft bijna 50 boetes uit in Rotterdam-Zuid

Bij verkeerscontroles op onder meer de Groene Kruisweg en de Zuiderparkweg in Rotterdam heeft de politie vrijdag bijna 50 bekeuringen uitgedeeld.

De meeste bekeuringen waren voor te hard rijden. Een van de bekeurden reed 106 kilometer per uur waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder in beslag genomen. Meer dan driekwart van de boosdoeners reed te hard.

Drie andere automobilisten kregen een bekeuring voor bellen achter het stuur. Verder waren er botes voor rechts inhalen, het niet dragen van de gordel en een verlopen APK.

Twee bestuurders hadden nog celstraffen open staan en gingen de cel in. Een scootmobielbestuurder reed dronken op zijn voertuig. Hij kreeg een proces verbaal.