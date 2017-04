FC Dordrecht moreel winnaar na gelijkspel in cruciaal duel

FC Dordrecht heeft de cruciale wedstrijd tegen Achilles'29, in de strijd tegen degradatie met 2-2 gelijkgespeeld. Daardoor blijft de voorsprong op de nummer laatst, Achilles, drie punten. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan in de Jupiler League. Alleen de nummer laatst degradeert naar de Tweede Divisie.

FC Dordrecht was de wedstrijd met een extra verdediger begonnen. Cerezo Hilgen kreeg een basisplaats, in plaats van spits Joël Thomas.

In de eerste helft waren er kansen voor beide ploegen. Kortstam mocht namens Achilles uithalen. Een van richting veranderd schot van Da Cruz belandde op de lat.

De grootste kans in de beginfase was voor de thuisploeg. Na een overtreding van Pisas mocht clubicoon Freek Thoone een strafschop nemen. Hij schoot niet al te sterk in, waardoor doelman Coremans de mogelijkheid had om de strafschop te stoppen.

Even later was het alsnog raak. Versteegen tikte de 1-0 binnen.

In de fase daarop kreeg Dordrecht kansen. Een diepe bal van Amevor werd goed ingeschat door Ibi Touré. Hij werd getorpedeerd door Achilles-goalie Te Loeke. Joey Godee schoot vanaf de strafschopstip wél raak; 1-1.



In de tweede helft, waarin Achilles iets meer het initiatief nam, raakte FC Dordrecht backspeler Sai van Wermeskerken kwijt met een blessure. Hij werd vervangen door Joël Thomas.

In de slotfase van de wedstrijd nam de Gelderse druk op het doel van Coremans toe. Bij een inzet van Van de Beek kon de goalie nog redden, maar een paar minuten later was hij kansloos op een kopbal van Jop van Steen.

In het slotoffensief kwam een ingooi van Pinas bij Alkan terecht. Die haalde uit en scoorde de 2-2. Een paar minuten later kon het feest beginnen. Het behaalde punt werd door de spelers als een overwinning gevierd.



Scoreverloop: 1-0 Versteegen, 1-1 Godee (pen.), 2-1 Van Steen, 2-2 Alkan