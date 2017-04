Portretfoto's van beroemde fotograaf Mapplethorpe in Kunsthal

Werk van Robert Mapplethorpe in de Kunsthal

Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste kunstenaars en fotografen van de vorige eeuw. En een overzicht van zijn werk is vanaf zaterdag te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Het gaat om het werk van Robert Mapplethorpe (1946-1989).

Maar waarom is er in Rotterdam een expositie te zien van een fotograaf uit New York? "Omdat het gaat om het neusje van de zalm", zegt curator Charlotte van Lingen. "Veel professionele fotografen zullen hier zeker komen kijken."

Van Lingen omschrijft Mapplethorpe als een fotograaf die de gekste en ingewikkeldste technieken uitprobeerde. "Hij was bijzonder en een perfectionist", gaat Van Lingen verder. "Hij liet niets aan het toeval over. Daartegenover schuurde hij tegen de randen van de normen en waarden aan met zijn werk (er is veel mannelijk naakt te zien op de foto's, DD). Daardoor staat zijn werk altijd onder een soort spanning."



Eigen werk op eigen werk

Veel kunstenaars en vrienden zijn te zien op de portretfoto's van Mapplethorpe. Volgens Van Lingen liet hij ook zijn hele leven lang 'zichzelf zien'. "Wat 95 procent van de fotografen doet, is iedereen zijn dingetje laten doen voor de camera", legt Van Lingen uit. "Maar volgens Mapplethorpe ben je pas echt een goede fotograaf als je ook deelnemer bent".

Van Lingen: "En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Hij heeft ons meegenomen in het leven en de wereld waarin hij leefde".

Rondleidingen

In de Kunsthal hangen de komende weken 178 werken van de Amerikaanse fotograaf. Veel zwart-witfoto's, van objecten en portretfoto's. Het zijn de favoriete genres van de maker. Om daar een goed beeld van te krijgen, worden in het openingsweekend rondleidingen gegeven.

Op 11 mei is er een workshop fotografie van fotograaf Erwin Olaf. Op 24 mei is er een heel bijzondere rondleiding: een naked tour. De bedoeling is dan dat de mensen naakt naar de kunstwerken kijken.