Van der Heijden: 'Goed dat Ajax lang heeft gespeeld'

De wedstrijd tegen Vitesse betekent voor Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden het weerzien van zijn oude werkgever. Hij speelde vier seizoenen in Arnhem voordat de verdediger naar Rotterdam vertrok.

"Ik heb met een aantal jongens van Vitesse nog samengespeeld, maar dat telt zondag allemaal niet". zegt Van der Heijden over de wedstrijd tegen zijn vorige club. "Vitesse heeft een goede ploeg, ik denk dat zij vooral in thuiswedstrijden sterk zijn. Daar moeten we op ingesteld zijn."

Van der Heijden denkt dat Vitesse zondag vol voor de overwinning zal gaan, ondanks dat de Arnhemmers volgende week de bekerfinale tegen AZ spelen. "Dat is voor Vitesse de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, maar daar zullen de spelers nog niet aan denken." De verdediger weet niet of de Vitesse-spelers de wedstrijd tegen Feyenoord voorzichtig zullen aanpakken.

Ook Van der Heijden zag afgelopen donderdag de zware wedstrijd van Ajax in de Europa League tegen Schalke 04. "Voor ons is het goed dat Ajax lang heeft gespeeld, maar we zullen het zelf moeten doen. Dan zijn we niet afhankelijk van andere clubs."