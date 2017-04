'Seksbom Jayne Mansfield hoort thuis in Spangen'

Waar is de foto van Jayne Mansfield gebleven?

Kunstenaar Hans Citroen gaat er alles aan doen om 'zijn' foto van filmdiva Jayne Mansfield terug te krijgen in Rotterdam-Spangen. Het billboard van 2 bij 4 meter is verwijderd, nadat het beschadigd zou zijn geraakt bij een storm. De kunstenaar is niet te spreken over de gang van zaken.

Vorige maand bleek de foto plotseling te zijn verdwenen van het schoolgebouw aan de Nicolaas Beetstraat, waar de afbeelding sinds 2003 aan de buitenmuur hing. Op de foto was te zien hoe Jayne Mansfield in 1957 tijdens haar bezoek aan Nederland de aftrap gaf van de wedstrijd Sparta-DOS. Hoort bij Spangen

Zowel Citroen als het Centrum Beeldende Kunst zijn niet op de hoogte gebracht van het verwijderen van het billboard. "Het is misschien niet van heel grote, historische betekenis, maar het wel een mooi verhaal dat bij Spangen en Sparta hoort. Daar ga je toch niet op zo'n manier mee om?" Zowel Citroen als het Centrum Beeldende Kunst zijn niet op de hoogte gebracht van het verwijderen van het billboard. "Het is misschien niet van heel grote, historische betekenis, maar het wel een mooi verhaal dat bij Spangen en Sparta hoort. Daar ga je toch niet op zo'n manier mee om?" Storm

Volgens Bart Boerema, gebiedsnetwerker in Spangen, is de foto losgeraakt tijdens een storm en leverde dat een gevaar op voor de spelende kinderen op het schoolplein. "Maar we gaan kijken of we een nieuwe kunnen ophangen." Volgens Bart Boerema, gebiedsnetwerker in Spangen, is de foto losgeraakt tijdens een storm en leverde dat een gevaar op voor de spelende kinderen op het schoolplein. "Maar we gaan kijken of we een nieuwe kunnen ophangen." Stijve lu l

Mansfield bracht die middag in 1957 de hoofden van de voetballers op hol toen ze DOS-doelman Frans de Munck vol op zijn mond kuste. Ook Sparta-aanvoerder Rinus Terlouw kreeg een zoen. Mansfield bracht die middag in 1957 de hoofden van de voetballers op hol toen ze DOS-doelman Frans de Munck vol op zijn mond kuste. Ook Sparta-aanvoerder Rinus Terlouw kreeg een zoen. Sparta verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-7. Jules Deelder zat destijds op de tribune en zei daar eerder hetvolgende over: "Met een stijve lul kun je niet voetballen."