Dumfries: 'Niet bezig met afgelopen wedstrijden'

Het is vijf voor twaalf voor Sparta. De ploeg uit Spangen mag zondag de wedstrijd tegen ADO Den Haag niet verliezen, want dan komt de nacompetitie om lijfsbehoud wel erg dichtbij. Verdediger Denzel Dumfries beseft dat ook.

Dumfries is erg open. Zo vertelt de rechtsback hoe hij de slechte resultaten verwerkt: "Ik ben meer een piekeraar, denk ik. Ik ga dan meer in mezelf zitten balen. Maar op een gegeven moment stap ik er overheen."

"Ik heb een dag nodig om een tegenslag te verwerken. Een verlies zit de volgende dag er nog dik in." Maar Dumfries is ook strijdbaar: "Daarna denk ik met opgeheven hoofd: we moeten het nu gaan herstellen en er als groep tegenaan gaan."

Sparta heeft nog drie wedstrijden om nacompetitie en eventueel directe degradatie te voorkomen. "Ik ben niet bezig met de afgelopen wedstrijden, want je hebt ook goede wedstrijden gehad. Maar alleen de drie aankomende wedstrijden tellen nu", aldus Dumfries.

De verdediger heeft vertrouwen in een goede afloop voor de kasteelclub. "We doen hetzelfde, net als in het begin van dit seizoen. Toen ging het ook goed."