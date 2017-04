Museum Boijmans op zoek naar 'alternatieve locaties'

Museum Boijmans (Foto: Tom van Vark)

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is op zoek naar andere locaties in de stad om de collectie tentoon te stellen. Dat heeft te maken met een grote verbouwing die nodig is, omdat er asbest in het museumgebouw zit.

"We weten al langer dat de werkzaamheden eraan komen", zegt Ina Klaassen van Museum Boijmans Van Beuningen. "Als de gemeente het besluit neemt dat de verbouwing doorgaat, moeten we een plan klaar hebben liggen." Volgens Klaassen is het museum op zoek naar mogelijke locaties. "We zijn bezig met een verkenningsrondje", legt Klaassen uit. "Locaties moeten voldoen aan nogal wat eisen, qua veiligheid en klimaat. We maken een soort rondje langs de velden om te kijken welke type gebouwen geschikt zijn om programma's te organiseren. In welke vorm de buitenexposities gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk. Het zou om één, maar ook om meerdere locaties kunnen gaan. Wanneer daar meer duidelijkheid over komt, is niet bekend. Eerder maakte het museum al bekend dat in verband met de verbouwing een deel van de collectie uitgeleend gaat worden aan grote musea in het buitenland.