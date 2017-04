Volg degradatiekraker NEC-Excelsior op Radio Rijnmond

NEC-Excelsior

Excelsior kan vanavond goede zaken doen in de degradatiestrijd. De Kralingers kunnen ten gunste van hunzelf directe concurrent NEC nog meer in de problemen door in Nijmegen te gaan winnen.

Het zit dicht op elkaar in de staart van de ranglijst van de eredivisie. Excelsior staat op een veilige veertiende plaats, maar heeft slechts drie punten meer dan nummer zeventien NEC. Dit cruciale duel voor Excelsior is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Clay Ruperti zal vanaf 18:30 uur het radioverslag verzorgen. De radio-uitzending van Rijnmond Sport begint om 18:00 uur.