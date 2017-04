Rotterdammer 18 jaar de cel in voor drugssmokkel naar Engeland

Pillen

Een 57-jarige Rotterdammer is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugssmokkel. De man werd in juli van vorig jaar met 50 kilo drugs betrapt bij de ingang van de Kanaaltunnel.

De man zei tegen Britse douaniers dat hij op weg was naar een veiling van klassieke auto's in bij racecircuit Silverstone in Engeland. Maar hij kon geen toegangskaartje of hotelreservering laten zien. De douane besloot toen zijn auto te doorzoeken. De drugs zaten verstopt op meerdere plekken, onder meer bij het reservewiel. De rechtszaak tegen de Rotterdammer na drie dagen in beslag. Volgens de Britse justitie is de aanhouding van de Rotterdammer een grote klap voor de georganiseerde misdaad tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De partij heeft in Groot-Brittannië een straatwaarde van 2 miljoen pond. Dat is omgerekend zo'n 2,4 miljoen euro.