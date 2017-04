Nieuwe zeilschool aan de Kralingse Plas

Aan de Kralingse Plas, achter molen De Lelie, is in de voormalige karottenfabriek de nieuwe zeilschool 'De Lelie" geopend. De school is de opvolger van de zeilschool van Henk van Gent.

De school van Van Gent werd in 2014 ontmanteld na jarenlang juridisch getouwtrek met de gemeente. Het complex was ernstig verwaarloosd en was de gemeente een doorn in het oog. Na het gedwongen vertrek van Van Gent is een andere ondernemer in het gat gesprongen.

De nieuwe zeilschool zit in de oude karottenfabriek waar in de 19e eeuw tabaksbladeren werden geperst om er in de naastgelegen molens snuiftabak van te maken.