Vooruitblik Van Os: 'Druk vanuit Sparta is niet wenselijk'

Iedere zaterdagmiddag blikt Rijnmond Sport op de radio vooruit op de komende wedstrijd van Feyenoord. Deze keer sprak presentator Dennis van Eersel met chef sport en radioverslaggever Ruud van Os niet alleen over de belangrijke wedstrijd van Feyenoord, maar ook die van Sparta en Excelsior.

Feyenoord

Van Os begint bij de landskampioen. Hij benadrukt het belang van deze wedstrijd. "Vitesse-Feyenoord is een kraker geworden. Als die in november gespeeld zou zijn, dan was het misschien een 'gewone wedstrijd'. Het is een geweldige wedstrijd om ernaar uit te kijken."

De chef sport van RTV Rijnmond denkt dat de komende bekerfinale van Vitesse een rol gaat spelen. "Als je kijkt naar de uitwedstrijden van Feyenoord: die gingen niet goed. Als je de schaal al kunt zien blinken, dan kan het niet gebeuren dat je na vijf minuten al een goal tegen krijgt." Alles moet wijken voor het resultaat, vindt Van Os.

"Onder de druk doet een mens gekke dingen. Dat geldt ook voor spelers van Feyenoord. Die worden gevoed door de media en supporters." Hij noemt een aantal voorbeelden. "Neem Tonny Vilhena. Als hij naar de supermarkt gaat, hoe vaak zal hij worden aangesproken? Misschien wel honderd keer. De hunkering van de supporters is groot."

"Iedereen straalt uit dat er iets bijzonders is. Blijf daar maar eens rustig onder. Dat lijkt me heel moeilijk", aldus Van Os.

Sparta

Ook het kwakkelende Sparta kwam aan bod. Van Os: "Het mooie is dat Alex Pastoor en Michael Reiziger, ik noem het maar even oneerbiedig, een groep ideale schoonzonen leiden. Ik geloof niet dat daar paniek in zit."

Maar de eindredacteur van Rijnmond Sport is streng voor Sparta-voorzitter Rob Westerhof. "Als de voorzitter, met alle goede bedoelingen dingen, dingen in de media zegt die op dat moment niet wenselijk zijn om naar buiten te brengen, dan zorgt dat voor druk." Van Os vindt dat Westerhof bepaalde dingen voor zichzelf moet houden. Daarmee bedoelt hij de positie van trainer Pastoor. "Als je later in de krant zegt dat je het van week tot week bekijkt, dan wordt er vanuit de club een druk opgelegd die niet wenselijk is."

Wat Van Os betreft is er geen discussie over de positie van Pastoor. "Hij moet het seizoen afmaken. Je buigt de lijn van Pastoor niet meer om. Ik geloof niet zo in schokeffecten."

Excelsior

Verder besprak Van Os de belangrijke wedstrijd van Excelsior tegen NEC. "Ik denk dat de spanning bij NEC zit. Die ploeg vecht voor de laatste kans. Als je met Excelsior juist daartegenover de rust tegenover kunt brengen, dan kan Excelsior de lachende, winnende partij worden. Je moet dan niet meegaan in de gekkigheid die om 18:30 uur in Nijmegen gaat losbarsten."

Daarnaast is Van Os positief over aanvaller Nigel Hasselbaink. "Die jongen heeft de cijfers mee. Zijn doelpunt tegen Vitesse is gewoon een heel goede goal. Hij is een gevaarlijke wapen, samen met Mike van Duinen."

Als Excelsior in de eredivisie blijft, dan heeft de Kralingse ploeg het volgens Van Os goed gedaan. Maar hij maakt wel een kanttekening: "We hebben het altijd over het 'arme' Excelsior met een kleine begroting, over hoeveel geld het uitgeeft. Ze geven ieder jaar 2,5 miljoen euro uit aan spelers. Dat doet Sparta ook. De spelersbudgetten van Excelsior en Sparta zijn even groot, maar Sparta heeft wel een grotere begroting."